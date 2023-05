Scandicci | cadavere di un uomo trovato nella Greve Mistero sulla morte

(Di domenica 14 maggio 2023) Accertamenti sono stati avviati per l'identificazione della salma e per determinare le cause della

.... Secondo gli investigatori, il delitto si consumò in un appartamento di via Felice Fontana, alla periferia nord di Firenze, ma fu scandagliato anche il garage di via del Pantano a....... Secondo gli investigatori, il delitto si consumò in un appartamento di via Felice Fontana, alla periferia nord di Firenze, ma fu scandagliato anche il garage di via del Pantano a...

Il cadavere di un uomo recuperato nel fiume Greve a Scandicci LA NAZIONE

Scandicci (Firenze), 14 maggio 2023 - Non c'è stato niente da fare, nonostante i soccorsi, per un uomo trovato nel fiume. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 maggio, nel tratto del fiume Gr ...SCANDICCI (FIRENZE) – I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti con i sommozzatori e i carabinieri nel tardo pomeriggio di oggi, 14 maggio 2023, nel fiume Greve, a Scandicci, per recu ...