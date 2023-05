Sardegna nuovo hub del Litio. L’importanza dell’impianto di Glencore

(Di domenica 14 maggio 2023) Il gruppo svizzero minerario e di trading, attivo nel mercato dei metalli e di recentepartner di Sace, insieme all’azienda di riciclo canadese Li-Cycle (di cui possiede il 10% delle quote azionarie) hanno firmato un accordo per valutare la possibilità di sviluppare, congiuntamente, un sito per il riciclo delle batterie elettriche a Portovesme, in. Una regione ritornata al centro dell’attenzione sul tema in seguito ad una scoperta, sensazionalistica, di un deposito di metalli critici lo scorso settembre. Uno studio definitivo di fattibilità (Dfs) verrà avviato entro due mese dall’annuncio e presumibilmente completato entro il 2024. Il potenziale hub industriale, localizzato nei pressi di un impianto metallurgico di proprietà di– il complesso conta di una sede inaugurata nel 1929 per la ...

Per unappuntamento nel segno dell'arte e della bellezza. "Vieni all'Opera al Teatro TsE" - ... Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della. Del MiC / ...Sono 4,5 milioni gli elettori chiamati a scegliere unsindaco. 13 i capoluoghi di provincia coinvolti. Il ballottaggio è previsto per l'ultimo fine ... e di Sicilia eil 28 e 29 maggio. ...... John DeLuca e lo stesso cast si sono molto emozionati all'anteprima americana delLa ... Perché le riprese inNonostante secondo John la motivazione reale della scelta sia la pasta all'...

Nel golfo di Orosei nasce nuovo impianto di itticoltura Agenzia ANSA

Secondo i calcoli dell’azienda, attiva su più continenti, la crescita del mercato del riciclo di batterie sarà “esponenziale” con gli automakers globali che lanceranno nuovi modelli nei prossimi anni, ...“È un onore e onere, per me, rappresentare la filiera olivicola della Sardegna in un palcoscenico così importante come quello di Unaprol. Il mio impegno sarà massimo per portare esperienze ed esigenze ...