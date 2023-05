Sangue di famiglia | un libro da leggere sulla storia di Edda Ciano Mussolini

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma, 14 mag – Ho ricevuto una copia deldi. Amore, odio e perdono scritto da Maurizio Sessa e appena pubblicato. Più di 600 pagine che sono il frutto di un’accurata ricerca durata anni e alla quale ho avuto il piacere di partecipare, anche se in maniera molto marginale, a partire dal settembre 2020. In un periodo dove mediocri scrittori cavalcano il ricco filone “Duce e ventennio“, spesso tra plagi, coniatura di nuovi verbi e improbabili licenze poetiche, il tutto sempre condito da mistificazioni, acredine e anacronistico livore, solo sfogliando l’immensa bibliografia riportata, più di 300 testi, e le centinaia di note riportate per locupletare ilsi può capire il taglio serio e di attenta ricerca storica dell’opera ...

