Salvini | “Solo la sinistra italiana non vuole la difesa dei confini”

(Di domenica 14 maggio 2023) ROMA – “Ladeiè perseguita in tutto il mondo, a prescindere dal colore politico. Unica eccezione? Lanostrana, per la quale le nuove norme recentemente introdotte dal governo – sul modello dei Decreti sicurezza che avevano ben funzionato nel mio periodo da Ministro dell’Interno – sono “disumane”…”. E’ quanto afferma, sui suoi canali social, il vice presidente del consiglio e segretario della Lega, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggioper Discovery e per chi ... Non usa mezzi termini Luca Bizzarri per definire la reazione di Matteo, che ha accolto con ...... ha immediatamente suscitato commenti, nontra i telespettatori. Il primo a commentare la notizia, scatenando le polemiche, è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo, che negli ...A commentare la notizia su Twitter e Instagram, Matteo. Il vicepremier, ministro delle ... Questo èun assaggio di ciò che ci aspetta per colpa di chi ha riportato il fascio in parlamento "...

Zelensky a Roma. La giornata schiscia di Salvini, rotta solo dal ramoscello del Papa L'HuffPost

ROMA - "La difesa dei confini è perseguita in tutto il mondo, a prescindere dal colore politico. Unica eccezione La sinistra nostrana, per la quale le ...Il comico commenta la reazione del ministro dopo l'ufficializzazione del trasferimento a Discovery del noto volto del servizio pubblico ...