Sacchi | «Berlusconi disse alla squadra | “mi fido di Arrigo Chi non lo seguirà | se ne andrà”»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) Durante la Milano Football Week sono stati intervistati anchee la leggenda rossonera Frank Rijkaard. I due hanno parlato del Milan dei tre olandesi, che all’inizio ne vedeva solo due: Gullit e Van Basten. L’innesto di Rijkaard fu decisivo e storico per la, che la portò a vincere in Europa ed entrare nella storia. Il primo aneddoto interessante è legato a Claudio Borghi, l’argentino che al Milan arrivò nel 1987, ma non riuscì a giocare neanche una partita in rossonero. Al suo posto, l’anno dopo, arrivò il terzo degli olandesi. «Borghi non era funzionale per il nostro gioco, era un buon giocatore ma non c’entrava nulla con quel Milan».era convinto che Borghi fosse un grande giocatore, l’ultimo acquisto valido per rendere il Milan una macchina di vittorie.però ...