Il Napoliha iniziato parla di: "Il suo a Napoli è un capolavoro - ha detto - che lì non può essere ripetibile. La sua squadra ha giocato un calcio sublime e il merito di quello ...Notizie Calcio Napoli - il dirigente sportivo ex Roma Walterè intervenuto al salotto di Sky , ha parlato del futuro di Lucianoal Napoli. Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...ha risposto: "Maè incedibile. Hai sentito che ha detto al pubblico di Napoli "Vi amo tutti". Quando un uomo si consegna in questo modo, non se ne può andare". In realtà...

Sabatini: "Spalletti sublime. Il più forte che ho visto Rocca. E all’Inter ho fatto un errore gigantesco..." La Gazzetta dello Sport

Nel primo talk di questa terza giornata della Milano Football Week grande protagonista l'ex uomo mercato di Roma e Salernitana ...Le probabili formazioni di Monza-Napoli, match nel quale Palladino si affiderà a Petagna per sfidare gli uomini di Spalletti ...