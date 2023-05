(Di domenica 14 maggio 2023) Intervistato dai microfoni di TMW, Walterha parlato in vista del match di ritorno in Champions League trae Inter

Domenica, Boban e Capello. Solo alcuni dei migliori ospiti della Milano Football Week, l'... Un commento anche sull'aspetto campo: 'La crescita di Inter edeve andare di pari passo con la ...Çalhanoglu perchè altutti, anche i tifosi, si sentivano gratificati dal tetto sugli ingaggi. Mkhitaryan e Dzeko, invece no. Le loro partenze sono state valutazioni tecniche della Roma. ...Chi vince la semifinale, vince la Champions, non ho dubbi, la penso come. E che bella la ... Ho abbandonato la scaramanzia il 25 maggio 2005, quando alla fine del primo tempo di- ...

Sabatini: “Il Milan deve pensare a vincere la partita contro l’Inter” Pianeta Milan

Ancora 24 ore per tirare le somme e disegnare la formazione anti-Milan per il secondo e decisivo Euroderby contro ... ma non è esclusa qualche mossa a sorpresa figlia di quanto visto sabato sera a San ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...