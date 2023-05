Russia e India nemiche-amiche. Ora i soldi di Mosca diventano bond

Leggi su formiche

(Di domenica 14 maggio 2023) La connection c’è, anche se non si vede. Il rapporto finanziario tracontinua a rimanere tra luci e ombre. Pochi giorni fa questa testata ha raccontato come l’asse monetario tra l’ex Urss e il Paese più popoloso al mondo, sia andato in crisi. E cioè di come gli sforzi intrapresi dai due Paesi per regolare il commercio bilaterale in rupie, si siano arenati: il Cremlino ha deciso di smettere (temporaneamente) di accettare pagamenti in rupie, la monetana, in cambio di petrolio. Se così fosse, si tratterebbe di una grave battuta d’arresto per le entrate russe, ma anche per la stessa, che non può certo permettersi di rimanere a secco di oro nero. Una tegola destinata a diventare ancora più pesante qualora il black out monetario si estendesse alla vendita di armi, visto che Nuova Delhi ha ancora un ...