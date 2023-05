Rugby a 7 | World Series Tolosa 2023 | Argentina e l’Irlanda femminile strappano il biglietto per le Olimpiadi

(Di domenica 14 maggio 2023) Si è conclusa ala tappa delleSevense in scena sono andati sia il torneo maschile sia quello. In campo maschile vittoria della Nuova Zelanda che supera in rimonta l’. Anche in campotrionfo per la Nuova Zelanda, che batte gli USA in finale e conquista anche le, ma la notizia di giornata sono le qualificazioni dell’maschile e soprattutto dela Francia 2024. Con Nuova Zelanda, Australia e USA già certe del posto, infatti, era apertissima la corsa all’ultimo ticket olimpicoe grazie al sesto posto finale le irlandesi hanno battuto in volata Fiji e Gran ...

... a Nelson, tra il Nelson College e il NelsonFootball Club 1900 " Le Olimpiadi estive del ... vincendo leSeries of Poker, è campione del mondo di poker[1], si ripeterà anche l'anno ...... al, fino alla danza e al calcio). A queste attività si aggiungeranno promozioni esclusive ... realizzato in partnership con Runner's. Il podcast prende le tracce dalla piéce teatrale Corri -...Parisse non viene convocato dalla Coppa del Mondo del 2019, tanto che, secondo le nuove regole di, potrebbe addirittura essere chiamato dall'Argentina, suo paese natale (non lo farà mai, ...

Rugby - Rugby World Cup: le mete più belle di ogni edizione OnRugby

Si è conclusa a Tolosa la tappa delle World Rugby Sevens Series e in scena sono andati sia il torneo maschile sia quello femminile. In campo maschile vittoria della Nuova Zelanda che supera in rimonta ...Si è appena conclusa a Tolosa, in Francia, la seconda giornata della tappa maschile e femminile delle World Series 2022-2023 di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le ...