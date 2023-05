Rubò ambulanza per andare a discoteca | evade e va in carcere

(Di domenica 14 maggio 2023) All'Elba è evaso dagli arresti domiciliari il 28enne già arrestato per il furto di un'auto dopo che era stato denunciato, come gravemente indiziato, di essere l'autore del furto e del danneggiamento ...

All'Elba è evaso dagli arresti domiciliari il 28enne già arrestato per il furto di un'auto dopo che era stato denunciato, come gravemente indiziato, di essere l'autore del furto e del danneggiamento ...All'Elba è evaso dagli arresti domiciliari il 28enne già arrestato per il furto di un'auto dopo che era stato denunciato, come gravemente indiziato, di essere l'autore del furto e del danneggiamento ...