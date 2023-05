Il rischio è perdere il Fioroni Ignoto, l'democristiano 4.0. Ma credo che sia un rischio ... Non retorico, e nemmeno un po' grossolano come quello di Carlo. Detto ciò, Schlein si rifà al ...... lo storico Barbero e il fisico quantisticosono diventati best seller, senza bisogno di ... L'Femminino (2020) Related posts: L'EDITORIALE - NOI CONSERVATORI E IL MESSIA STRANIERO " PUTIN ...Il rischio è perdere il Fioroni Ignoto, l'democristiano 4.0. Ma credo che sia un rischio ... Non retorico, e nemmeno un po' grossolano come quello di Carlo. Detto ciò, Schlein si rifà al ...

Rovelli e l'eterno maccartismo de' noantri L'HuffPost

Abbiamo intervistato Marco Rovelli, autore di Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui (Minimum Fax), che indaga la natura collettiva e sociale dei problemi psicologici.Restano in testa le signore del romance, ma arriva Malvaldi che con il giallo storico su Galileo entra direttamente al quarto posto, superato dalla saga manga ...