Roma | Smalling vuole esserci con il Bayer | Mourinho ci crede

(Di domenica 14 maggio 2023) Per sei che entrano, altri sette stanno fuori . La trasferta di Bologna è già storia per i tanti giovani della Primavera chiamati da, la trasferta di Leverkusen dovrà essere storia in un ...

... sono rimasti a casa anche, Llorente, Karsdorp, El Shaarawy e Kumbulla . Se per quest'ultimo la stagione è finita per la rottura del crociato, per gli altri del gruppetto lasta facendo ...Sono indisponibili El Shaarawy, Llorente, Karsdorp, Kumbulla e: l'emergenza è tutt'altro ... Come vedere Bologna -in diretta tv e in streaming Bologna -in programma domenica alle 18:...Alle 18 di oggi il Bologna riceve la. Thiago Motta insiste con Barrow davanti, Bonifazi sostituisce l'infortunato Soumaoro. ... manca sicuramente l'infortunato, risparmiati Dybala e ...

che per la sfida al Bologna sceglie di lasciare fuori dai convocati della sua Roma Paulo Dybala e Rui Patricio i quali, si aggiungono ai già lungodegenti Smalling, Llorente, Karsdorp ed El Shaarawy.si tratta di Paulo Dybala (per la verità rimasto a Roma solo per precauzione), Chris Smalling e Diego Llorente. Ecco la foto in questione: ...