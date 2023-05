Roma | Mourinho soddisfatto | “Orgoglioso della partita e dei miei uomini Ecco come sta Dybala”

(Di domenica 14 maggio 2023) Nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A, allo stadio Dall’Ara, si sono affrontati il Bologna di Thiago Motta e ladi José. Una sfida tutt’altro che entusiasmante, che ha regalato poche emozioni. Qualche sussulto da una parte e dall’altra del campo ma il risultato finale rappresenta benissimo l’andamento del match: 0-0. Né rossoblù né giallorossi sono riusciti a imporsi e al termine dei 90? minuti regolamentari i punti assegnati sono stati uno per parte. Subito dopo l’incontro delle 18.00 a parlare ci ha pensato il tecnicosquadraCapitale, José. Il portoghese è apparso disteso in volto, tranquillo e soprattuttoprestazione messa in campo dai suoi. Molti giocatori erano alla prima ...

La testa della, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questorivoluziona la squadra contro il Bologna, molto ben allenato da Thiago ...... Thiago Motta , dopo il pareggio a reti inviolate contro lain casa. "L'identità della squadra ... E su José: "Ritrovarlo è sempre bello, è una persona speciale e fa piacere. Oggi era una ...Bologna epareggiano 0 - 0 in un match della 35/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. In classifica i giallorossi di Josésono sesti con 59 punti, a - 6 dal ...

Roma, Mourinho manda una frecciata ad Orsato e fa preoccupare i tifosi su Dybala Virgilio Sport

Nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A, allo stadio Dall’Ara, si sono affrontati il Bologna di Thiago Motta e la Roma di José Mourinho. Una sfida tutt’altro che entusiasmante, che ha ..."Vi faccio una domanda. Per il fallo di Palomino su Dybala avete mandato tutti questi replay come fatto con il fallo di Camara È un'ammonizione giusta, cerca la palla con aggressività, ma l'ammonizio ...