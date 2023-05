Roma | Mourinho preoccupato | mezza Premier League su Abraham

(Di domenica 14 maggio 2023) Nonostante i vari alti e bassi stagionali, non si sarebbero spente del tutto le voci attorno all’attaccante dellacon l’inglese che sarebbe ancora conteso da diverse pretendenti. Infatti, come riporta Fichajes.net, sul numero 9 giallorosso ci sarebbero numerose insidie provenienti dapronta ad assicurarsi la prestazioni del centravanti del tecnicoper la prossima stagione calcistica. José, allenatore della, perin pole Chelsea e Tottenham In casa, dopo la grande prova in Europa, ora ci starebbe pensando il mercato a far tornare coi piedi per terra i giallorossi. Invischiata attorno a numerose situazioni complicate, la ...

La testa della, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questorivoluziona la squadra contro il Bologna, molto ben allenato da Thiago ...Bologna -a colloquio con Arnautovic: 'Gli ho chiesto dell'infortunio e della famiglia'Poco prima dell'inizio del match,si è intrattenuto a parlare per qualche minuto proprio ...... Motta 6ROMASvilar 6Celik 6Cristante 6Ibanez 6Missori 6Camara 5,5Tahirovic 6,5Zalewski 6Solbakken 6,5Wijnaldum 6Belotti 6Allenatore:6Arbitro: Orsato 6Bologna -, il tabellino del primo ...

Bologna - Roma è una sfida molto importante, in termini di obiettivi di campionato: soprattutto per la Roma, che piazza in campo molti giovanissimi.Pessimo rientro a casa per uno dei protagonisti della Roma, dopo la sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen: ritrova l'auto in condizioni improponibili.La semifinale d'andata di Europa Leagu ...