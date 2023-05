Roma | le pagelle di CM | Cristante leader | Belotti ci prova

Ledi Monza - Napoli: disastro Bereszynski, Carlos Augusto sfrecciaMONZADi Gregorio 7 - ... In stato di grazia dopo gli acuti con Inter e. Ciurria 6,5 - Si applica soprattutto in fase di ......30 Verona - Torino (- tabellino ) 15:00 Fiorentina - Udinese (- tabellino ) Monza - Napoli (- tabellino ) 18:00 Bologna -- tabellino ) 20:45 Juventus - ...- Bayer Leverkusen 1 - 0,: Bove core dell'Appio Latino, Cristante allenatore in campo- Bayer, giallorossi al bivio: l'Europa League unico traguardo rimasto. Mou: 'Il Pgs mi cerca ...

Roma-Bayer Leverkusen 1-0, le pagelle Sky Sport

Svilar 6: viene impiegato veramente poco da parte dei padroni di casa, si limita ad assistere. Celik 6: prestazione abbastanza ordinata e attenta, porta avanti il suo compito con fermezza fino a quand ...Allenatore: Mourinho 6: in emergenza e pieno turnover, la Roma gioca una buona partita non concedendo quasi nulla al Bologna se non il possesso palla del primo tempo. Anzi, le occasioni migliori sono ...