(Di domenica 14 maggio 2023) Al minuto 52' di Bologna -è arrivata l'ennesima cattiva notizia della stagione per Mourinho , l'ennesimo infortunio. Ad accasciarsi a terra prima e a uscire dal campo poi, è stato, terzino ...

Al minuto 52' di Bologna -è arrivata l'ennesima cattiva notizia della stagione per Mourinho , l'ennesimo infortunio. Ad accasciarsi a terra prima e a uscire dal campo poi, è stato Celik, terzino giallorosso che tanto ......Va in scena al Dall'Ara il confronto tra due squadre in piena: il Bologna con una difesa rimaneggiata al massimo con Soumaoro, Kyriakopoulos e Lucumì ai box e Posch squalificato, la...Nessun altro ospedale di, nello stesso momento aveva numeri comparabili. I RACCONTI E dunque, ... Difficile su due piedi quantificare quanti hanno gettato la spugna dall'inizio dell'covid.

Roma, emergenza infinita per Leverkusen: si ferma anche Celik Corriere dello Sport

Al minuto 52' di Bologna - Roma è arrivata l'ennesima cattiva notizia della stagione per Mourinho, l'ennesimo infortunio. Ad accasciarsi a terra prima e a uscire dal campo poi, è stato Celik, terzino ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...