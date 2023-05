Rocchi | 'I casi Lukaku e Vlahovic sono diversi Giusto il giallo allo juventino | Doveri ha fatto tutto per dargli supporto'

E' stato un bel segnale da parte del designatoreaffidare al giovane Marcenaro Inter - Sassuolo, gara di seconda fascia ma che pur sempre ... Inter - Sassuolo, idubbi . Inter - Sassuolo, per ...... che opponeva una squadra in lotta per la salvezza e una pretendente alla zona - Champions,... Spezia - Milan, ida moviola . Spezia - Milan, per Marelli non c'era rigore su Diaz . Spezia - ..."Sono in corso degli studi per capire se e come è possibile valorizzare anche quest'ultima parte residuale", afferma De. "In alcunic'è la presenza di argento in quantità non trascurabili;...

Rocchi: 'I casi Lukaku e Vlahovic sono diversi. Giusto il giallo allo ... Calciomercato.com

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è tra gli ospiti della "Milano Football Week", evento organizzato nel week-end da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti toccati ne ...Spezia-Milan all'arbitro Doveri che ha ammonito Vlahovic a Bergamo, nelle designazioni scende in B Rapuano dopo gli errori in Milan-Lazio. Cossu per il Napoli, il 30enne Marcenaro per l'Inter ...