Rocchi | ' ' Comunicazione pubblica arbitro - Var? La Premier ci sarà d' esempio' '

Alla Milano Football Week anche il designatore arbitrale della Serie A e B Gianluca. L'intervista di Chiara ...... nuovo presidente dell'Aia, il designatore Gianluca, e Maria Sole Ferreri Caputi, la prima ... C'è un progetto con la Federazione per incanalare correttamente la. Sulle interviste ...Per favore signor, questo qua basta. Ne voglio un altro, questo qua basta ' FOTOGALLERY %s ... tecnicamente è orribile,zero, sensibilità zero. Non abbiamo la forza che hanno altre ...

Arbitri, Rocchi, Pacifici e Ferrieri Caputi alla Milano Football Week La Gazzetta dello Sport

Grottammare al voto, la CNA di Ascoli Piceno mette i quattro candidati sindaco a confronto - picenotime.it - IT ...A fine stagione Stefan Radu dirà addio al calcio giocato ma non alla Lazio: Lotito gli ha già fatto una proposta Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime 4 partite di campionato saranno l ...