RISULTATI | Mayhem Wrestling “Condannati a Combattere” 13 05 2023

(Di domenica 14 maggio 2023) Idello Show andato in scena Sabato a Lainate (MI):Sabato 13 Maggio – Lainate (MI)Internet TitleJesse Jones (c) Batte Luca Bjorn e mantiene il Titolo Precisamente Machete ChallengeMachete batte Ricky Eagle Eron Sky batte SpencerDual Force Title Tournament – SemifinaleBach & Sheridan battono Verga Boyz (Gianni & Beppe Verga) e accedono alla finale Triple Treat Match for King OfTitle (Decision Match)*Lupo batte Andres Diamond e Sebastian De Witt e diventa Nuovo Campione!!! *Match cambiato dopo la defezione di Scotty Davis