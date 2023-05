Righetti | «Rinascita Inter? Fatto un patto! Tutti adesso si aiutano»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) L’ha ottenuto la settima vittoria di fila, 4-2 contro il Sassuolo.ritiene che la squadra abbiaun patto per cancellare il nervosismo PATTO ? Ubaldoparla di patto nellanerazzurra: «L’è legata, prima parlavamo di squadra slegata che si univa solo in Champions League. Ora sembrano averuna sorta di patto, anche se il compagno sbagliasia vicenda. Fino a qualche tempo fa invece regnava un certo nervosismo». Le sue parole a 90° minuto del sabato.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...