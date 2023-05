Riforme | crescita e resilienza La lectio magistralis di Mario Nava a Roma

Ferve, di nuovo, il dibattito sullecostituzionali. Vista così sembra una malattia stagionale. Stavolta forse non lo è ma più di ... la guerra alla mafia, la miracolosaeconomica che in ...Alleanze alla prova, dunque, con l'incognita astensionismo , in continuanelle ultime ... per continuare a dirigere le danze nel governo, in particolare sulla partita delle...Ha avuto il grande merito di fare anche quelle, che la politica non avrebbe mai fatto. Non ... Forse non è stato fatto abbastanza in termini d'investimento, di. Ma non dimentichiamoci ...

Grecia, da "pecora nera" europea a storia di riforme e ripresa Euronews Italiano

Le sfide che il mondo sta affrontando, tra cui il cambiamento climatico, la crisi energetica, l’immigrazione e la guerra in Ucraina, sollevano l’importanza di una efficace gestione delle emergenze a l ...Il Governo Meloni cancellerà alcuni bonus a partire dal prossimo anno 2024: ecco quali potrebbero essere. Scopriamoli.