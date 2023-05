Riforma pensioni | puoi andarci a 60 anni | ultime novità da sfruttare

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 14 maggio 2023) Vediamo come funziona la pensione a 60e chi può sfruttarla.dal Governo nonostante le difficoltà. Ladellesta deludendo gli italiani perché alle promesse del Governo non stanno seguendo i fatti, tuttavia arrivanoimportanti che sono interessanti da conoscere per i pensionati. Ladelleera stata promessa per il 2024 ma probabilmente arriverà alla fine della legislatura. L’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è reso conto che il budget a disposizione è risicato e quelle che prima potevano apparire delle ipotesi adesso si stanno concretizzando. Nel 2024 probabilmente ci saranno meno possibilità dianticipate rispetto a quelle dell’anno in corso.lontana ma resta la ...