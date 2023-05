Riccardo De Rinaldis Santorelli è fidanzato? Età e vita privata dell’attore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del talk show condotto dalla bravissima Francesca Fialdini. A Da noi a ruota libera sono previsti ospiti inediti, fra questi anche il celebre attoreDe, una giovane star del cinema italiano. Proprio lui è l’attore protagonista in “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Ma il giovane attore è? Scopriamolo insieme! LadiDeDeè molto riservato sulla suae non si hanno molte informazioni in merito. Ha dichiarato di voler proteggere la sua privacy in più occasioni. Sappiamo soltanto che è statoper un anno, dal 2019 al 2020 con l’attrice Jenny De ...