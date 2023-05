Responsabilità affettiva | cos’è e come farla nostra

Leggi su dilei

(Di domenica 14 maggio 2023) Parlare di relazioni, lo sappiamo, non è mai semplice. Perché se c’è una cosa che le esperienze ci hanno insegnato è che ogni rapporto è un mondo a sé, costruito su regole tacite, e spesso incomprensibili se viste da fuori, che però permettono di mantenere un equilibrio stabile. Quello che sappiamo per certo, però, è che quando c’è di mezzo l’amore, anche se questo non è sempre scontato, non c’è spazio per l’egoismo, la prepotenza e l’assenza. Perché quello che è il sentimento più puro del mondo non chiederebbe mai un prezzo così alto. Al contrario questo è un conto che sono le persone stesse a presentare, e le altre ad accettare. E questo non solo capita a chi a che fare con i narcisisti o con gli egoisti, ma con tutti coloro che non conoscono il significato più autentico dellala ...