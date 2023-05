(Di domenica 14 maggio 2023) Questa mattina il Palermo è tornato in campo al “Renzo Barbera” per una seduta d’, in vista del match casalingo di venerdì prossimo contro il Brescia. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e tecnica, un lavoro intermittente ed una partita a tema. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Report allenamento 14 maggio Palermo FC

Il report della seduta d'allenamento odierna svolto dal Palermo di Eugenio Corini, in vista del match casalingo contro il Brescia ...Il Palermo di Eugenio Corini, ritornato da Cagliari e ha ripreso ad allenarsi per iniziare a preparare la prossima partita.