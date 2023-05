«Renato Zero arrivava in Rca in autobus vestito di paillettes e con una gallina viva in braccio»

(Di domenica 14 maggio 2023) Il Fatto intervista Piero Pintucci, compositore e produttore, ha composto ed arrangiato le musiche per numerosi artisti, tra cui(tra i più celebri c’è “Il carrozzone”), Domenico Modugno e Patty Pravo. Dagli anni Sessanta ha lavorato alla Rca. «Quella alla Rca è stata una stagione artistica irripetibile e con una partecipazione emotiva quasi famigliare: ciritrovavamo tutti lì, una sorta di convivenza di fatto, dove eravamo al centro di un processo di creazione naturale. Si chiacchierava, si lavorava, ci si confrontava, nascevano i brani e ci si chiudeva all’interno di cinque grandi studi; lo ‘Studio A’ era il più grande d’Europa». Pintucci racconta di, per il quale ha composto almeno una cinquantina tra canzoni e arrangiamenti. «Era un coraggioso, uno micidiale; in quegli anni si presentava alla ...

'Una delle tre salette a tema della parte superiore del locale è dedicata a( e ospita alcune opere donate dallo stesso artista a Molinaroli, nda ), che in una canzone spiega di '...I deputati regionali sono stati molto pigri, poco presenti, norme varate quasi a. Ma quando c'... Rimprovero ripreso dal presidenteSchifani, che ha convocato una riunione con la maggioranza.Dai sontuosi costumi di scena indossati in tv negli anni Settanta da, all'abito della compianta regina italiana del piccolo schermo, Raffaella Carrà, mostrato nel suo programma - cult Pronto... Raffaella, andato in onda su Rai1 dal 3 ottobre 1983 al 7 ...

IN OLTRE 246 MILA PER RENATO ZERO Fulldassi.it

Dopo la Hit Parade di Marco Masini, sale sul palco il comico toscano e prende in giro il cantante in modi sempre differenti: cosa è accaduto ...Dai sontuosi costumi di scena indossati in tv negli anni Settanta da Renato Zero, all'abito della compianta regina italiana del piccolo schermo, Raffaella Carrà, mostrato nel suo programma-cult Pronto ...