Regione Lazio | Festa della Mamma presidente Francesco Rocca | “profonda gratitudine per i loro sacrifici”

(Di domenica 14 maggio 2023)– “Laè l’affetto più profondo, sincero e l’unico davvero incondizionato. Un detto recita: “Madre è il nome di Dio sulla bocca degli uomini”. Spesso dimentichiamo quanto questo ruolo sia totalizzante per una donna. Molte di, o meglio troppe, infatti, conducono una vita di, dividendosi tra famiglia e lavoro e, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Lo dichiara in una nota il Presidente dellaFrancesco Rocca Post Views: 1Tra i comuni capoluogo dial Centrosud , L'Aquila occupa il 1.202esimo posto con un reddito ... 7.896- Terelle (FR): 9.931 (272). 7.897 Sicilia - Mazzarrone (CT): 9.808 (2.367). 7.898 ...... Fratelli D'Italia e Lega, mentre Pasquale Luperti è sostenuto da MovimentoSalento e ... Alle Regionali di febbraio, in Lombardia e, e poi ad aprile in Friuli Venezia Giulia, Lega e Forza ...