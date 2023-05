Reality e tragedie | la maledizione continua a colpire | tutti i volti noti che ci hanno lasciato prematuramente

(Di domenica 14 maggio 2023)troppo spesso sono andati, negli ultimi anni, di pari passo. Eccochepreso parte a programmi di successo ma che poi cilasciati troppo presto. I, si sa, sono lo specchio della vita vera. Lo sono prima, durante e dopo la messa in onda, questo è certo. Concorrentiscomparsi-GranTennisToscana (Fonte: AnsaFoto)Ci sono persone che devono a questi programmi il loro successo: un caso emblematico è quello di Luca Argentero, partito come gieffino nel 2003 e divenuto poi uno degli attori italiani di maggior successo in assoluto. Altre, però,visto spegnersi, dopo le telecamere, anche la loro vita. Ecco di chi si tratta. Il dramma di Pietro Taricone Sono tantissimi purtroppo gli ...

Ragazzino paffuto e solare, nel 2014 aveva preso parte alla primissima edizione del "reboot" del famoso talent -, pensato per i più piccoli. Alla fine era arrivato terzo , Andrea, e aveva ...... la cui storia è costellata da tanti successi artistici quante altrettante. Non è un caso ... Non a caso nel 2006 i fratelli Carter comparirono in unshow House of Carters , trasmesso ...Ragazzino paffuto e solare, nel 2014 aveva preso parte alla primissima edizione del "reboot" del famoso talent -, pensato per i più piccoli. Alla fine era arrivato terzo , Andrea, e aveva ...

Reality e tragedie, la maledizione continua a colpire: tutti i volti noti ... Grantennis Toscana

Tanti ragazzi, giovani, brillanti e amati, ci hanno lasciato dopo la fine degli show che avevano donato loro la popolarità: da Taricone al Rubicondi. Il ricordo ...Gossip TV Scomparsa Monica Sirianni, ex concorrente della dodicesima edizione del Fratello nel 2011. E’ morta per un malore improvviso, Monica Sirianni, ex concorrente del Fratello a soli 37 anni. Ins ...