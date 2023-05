Rai | Salvini | ' conto su scelte che rappresentino tutti gli italiani'

Ospite della trasmissione ' Porta a Porta ', in onda su1 (per l'occasione andata in onda sulla ... Il presidente ucraino evita anche le polemiche con il leader della Lega Matteo, in passato ...... lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Porta a Porta su1. 2023 - 05 - 13 19:... 2023 - 05 - 13 19:09:51 Zelensky: "Non è vero che non ho voluto vedere, lo vedrei con piacere"......Vespa di fronte al panorama di Roma al Vittoriano in una puntata speciale di Porta a Porta su1. "Non è vero" che non ho voluto incontrare Matteo, "lo incontrerei con piacere", ha detto ...

In occasione della visita di Volodymyr Zelensky in Italia, Bruno Vespa realizza uno speciale Porta a Porta dalla terrazza del Vittoriano con i ...