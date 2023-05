Rai | Berruto Pd | ' Salvini un vice premier che si comporta come bimbo di 6 anni'

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "La vertiginosa sensazione di avere une Ministro che siundi 6. Già che ci siamo, Ministro, perché il Ponte sullo stretto non propone di farlo con i Lego?". Lo scrive su Twitter Mauro, deputato del Pd, replicando al tweet di Matteosu Fazio.

