Raccolgono funghi nei giardini del Monaldi e li mangiano | un morto e 4 feriti a Napoli

(Di domenica 14 maggio 2023) Hanno raccoltoneidell’ospedale. Li hanno cucinati e poi mangiati. Ma poco dopo crampi allo stomaco, dolori lancinanti. Cosi’ in cinque, componenti di una famiglia, sono arrivati in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Una donna di 92 anni e’ morta, e altri quattro suoi parenti sono ricoverati per una grave intossicazione. L’Asl1 ha disposto l’invio di ispettori. L’anziana e’ morta in casa. Dei quattro ricoverati, due sono in condizioni gravi. Iche hanno raccolto nel bosco alle spalle dell’ospedale avevano l’aspetto di chiodini, ed erano spuntati dopo le piogge di questi giorni. Il direttore generale dell’Asl1, Ciro Verdoliva, in una nota invita a non consumareraccolti senza prima ...