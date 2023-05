Quella volta in cui Giulio Andreotti vinse il Telegatto

Ma unaposta questa garanzia, non rimane che la causalità meccanica, formulata ...che restò fu una scienza che non aveva alcun bisogno di Dio per continuare la propria ascesa. Spiega Rey: '...I rapporti col Pd sono istituzionalmente corretti e all'esterno non trasparediffidenza da ... Ancora una, a farla da padrone e ad orientare la bussola, sarà l'intramontabile manuale ...Per la primadopo vent'anni, la presidenza di Recep Tayyip Erdogan non sembra affatto scontata. E' previsto un record di affluenza alle urne e secondo i sondaggitra il Partito per la ...

Io quella volta lì avevo 25 anni Piccolo Teatro

Intervista ad Adriano Galliani, 78 anni, amico di Berlusconi dagli anni 70, ad del Monza dal 2018, ad del Milan dal 1986 al 2017: «Agnelli ci convocò e ci fece mollare Baggio, per far firmare Ibra gli ...Vi raccontiamo la storia della canzone The Saga Begins di 'Weird Al' Yankovic che ha spoilerato parte della trama di La Minaccia Fantasma.