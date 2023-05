Quella reunion dei Led Zeppelin nel 1988 con Robert Plant contrariato da Stairway To Heaven | Memories

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) In Wayne’s World un negozio di strumenti musicali mostra il divieto di suonareTo; una scena certamente verosimile, visto che lo stessonon vuole inserire il brano nella scaletta delladei Leddel. In quell’occasione, Jimmy Page e John Paul Jones si ritrovano per il 40esimo anniversario della Atlantic Records. It’s Only Rock’n’Roll, questo il nome dell’evento, è uno show di 13 ore che porta in scena pezzi da 90 della scena internazionale, dai già citati Zep ai Genesis, ma anche i Bee Gees e gli Yes. I Ledsono chiamati per suonare cinque brani, ma già dal giorno prima il frontman dichiara apertamente il suo rifiuto di cantareTo ...