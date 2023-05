Quale ruolo per l’Arabia Saudita tra Usa e Israele

Leggi su formiche

(Di domenica 14 maggio 2023) Il Medio Oriente in evoluzione e la stretta attualità internazionale stanno ponendoal centro di partite strategiche e geopolitiche di notevole spessore. Lo testimonia la firma proprio a Gedda di un primo accordo sulla crisi in Sudan tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf), con impegno comune a proteggere i civili e a rispettare il diritto internazionale umanitario. E lo conferma la recente visita a Riyadh di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e degli omologhi di India ed Emirati Arabi Uniti. Che ha preceduto di poche ore anche la riammissione dopo 12 anni della Siria nella Lega Araba. Il tutto a meno di un mese dalla visita sempre in Arabiaprevista di Antony Blinken, segretario di Stato americano....