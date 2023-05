Qual è il numero IMEI del tuo cellulare e perché è fondamentale segnarlo ed averlo sempre a portata di mano

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildel tuoè fin troppo importante per essere dimenticato: sei certo diregistrato? Ecco di cosa si tratta! Con il codicesi ha a che fare con una serie numerica composta da 15 cifre, la ricordi a memoria? O meglio, sai di cosa si tratta? Le varie aziende ne parlano, specialmente la Vodafone: non ne potrai più fare a meno, ènel quotidiano! Se non ti sei ancora aggiornato, scopri di cosa si tratta, le sue funzionalità, e in che situazione potrebbe servirti. Come usare il- Ilovetrading.itE’ bene che tu ti informa,in caso di smarrimento, furto, danno, o distruzione del tuo fedele amico dale non ti distacchi mai, appunto il, ...