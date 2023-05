Putin non si arrenderà e la politica di casa nostra chiede un cambio di rotta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 maggio 2023) Nutro la profonda convinzione chenon abbia alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative con il presidente Ucraino. È andato troppo oltre per poter invertire lae dichiarare che la guerra è stata un errore e che la ricostituzione della Grande Russia è stato un abbaglio che gli ha fatto imboccare una strada impossibile da percorrere. Ipotizzo che se mai si verificasse tale evento, il presidente russo non avrebbe scampo e non basterebbero più gli arresti dei dissidenti a frenare l’onda di sdegno della popolazione Russa, costretta a subire le scelte del novello Zar. In testa alla protesta, vedremmo le madri delle migliaia di giovani caduti in una guerra dichiarata per realizzare il suo sogno, frutto di un processo mentale viziato da megalomania. A dire il vero, non si vede uno spiraglio di possibile fine del conflitto, proprio ...