Puglia | maltempo | allerta vento per tarantino e Salento Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di domenica 14 maggio 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della. Si riferisce all’per precipitazioni. Emilia-Romagna in codice arancione, altre otto regioni in codice giallo. Per lail dipartimento dellaha emesso l’con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali sullameridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articoloper