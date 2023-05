Puglia | maltempo | allerta per temporali fino a domani sera Protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 14 maggio 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli su tutto il territorio regionale,a localmente moderati sullacentrale; dalla tardata si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sullacentro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

Le probabili formazioni Sport [ 14/05/2023 ]per tutta la settimana con vento forte e ... "previsioni più che incoraggianti' Turismo [ 14/05/2023 ] Affluenza ore 12: Lecce 16,82%, ...Le probabili formazioni Sport [ 14/05/2023 ]per tutta la settimana con vento forte e ... "previsioni più che incoraggianti' Turismo [ 14/05/2023 ] Affluenza ore 12: Lecce 16,82%, ...L'Italia resta nella morsa del, con piogge e temporali su gran parte della Penisola. Secondo il Servizio meteorologico ... Al Sud e in Sicilia : molte nubi su Campania, Molise,e ...

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per undici regioni ... Noi Notizie

Lunedì 15: ciclone mediterraneo con forte maltempo al Sud ed entro sera anche al Centro. Martedì 16: forte maltempo al Centro Nord e su parte del Sud. Venti tempestosi. Mercoledì 17: ancora perturbato ...Altro che tarda Primavera e anticipi d'Estate! L'ondata di maltempo in atto, che si intensificherà moltissimo tra lunedì e martedì, assumerà connotati da ...