Psg | furia Hakimi dopo la seconda espulsione consecutiva | “Questa è la Francia”

(Di domenica 14 maggio 2023) Achrafnon sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Reduce dalla squalifica scontata contro il Troyes, il terzino del Paris Saint Germain ha ricevuto lanel 5-0 contro l’Ajacciouna lite con Mangani a seguito di uno scontro di gioco. L’esterno non ha nascosto il nervosismo e le telecamere hanno immortalato la sua uscita dal tunnel che porta agli spogliatoi. “è la”, si sente dire adaver lasciato il rettangolo verde. Anche Mangani è stato espulso per l’episodio con. Galtier rivolgendosi al quarto uomo ha detto: “Come è possibile finire con due rossi in una partita così?”, riporta l’Equipe. SportFace.

Lo storico portiere del club parigino non ha usato mezzi termine in una recente intervista in merito all'estremo difensore del Milan ...