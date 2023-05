Protesta contro i jet privati | attivisti bloccati dalla polizia all’aeroporto di Torino Caselle | “Trattati da ecoterroristi” 12 identificati

(Di domenica 14 maggio 2023) Decine diclimatici sono stati fermati e perquisiti, prima di un’azione dipacificadi jetdi. Con slogan come “Non siamo tutti sulla stessa barca”, i manifestanti volevano denunciare, in maniera nonviolenta, la grande quantità di emissioni di gas serra, prodotte dall’aviazione privata e dallo stile di vita e di consumi delle fasce più abbienti della popolazione. Gli appartenenti a diversi movimenti, tra i quali Fridays for Future ed Extinction Rebellion, sono stati circondati dagli agenti e trattenuti nel parcheggio coperto dell’aeroporto, per essere. “Uno sproporzionato dispiegamento dinei confronti di persone e movimenti che ...

La Svezia ha vinto la 67esima edizione dell'Eurovision Song Contest in uno spettacolo che parter della critica ha definito" disordinato che ha abbracciato il pacchiano Europop, lala guerra e il sostegno del continente all'Ucraina". Quarto l'italiano Marco Mengoni, che però ha vinto il premio della critica. La cantautrice svedese Loreen ha iniziato la serata ...... venerdì 12 maggio,il rifiuto del presidente Macky Sall di escludere un terzo mandato. Le ... La manifestante, Famo Dabo, ha spiegato al quotidiano continentale Africa News perché della. ...C'è voluta ladei giovani attendati sulle piazze di Milano e di altre città per richiamare ... il 68 per cento (secondo altre valutazioni, il 40),una media europea del 17 per cento. L'...

Chi è Leone Piva, "leader" della protesta contro il caro affitti a Roma ilGiornale.it

L'attrice e produttrice Susan Sarandon è stata arrestata a causa di una protesta pacifica a favore del salario minimo. Non è la prima volta per la donna ritrovarsi in una posizione del genere. Infatti ...Una quindicina di attivisti volevano andare al terminal dei jet privati per protestare, in modo non violento, contro le emissioni inquinanti. Sono stati bloccati dalle forze dell'ordine prima ancora ...