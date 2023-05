Programmi TV di stasera | domenica 14 maggio 2023 Zona Bianca dà appuntamento a fine mese

(Di domenica 14 maggio 2023) Giuseppe Brindisi -Rai1, ore 21.25: Il Giudice Meschino Replica Miniserie Tv. La storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria cinico, indolente e disilluso che, sconvolto dall’uccisione in un agguato di un amico e collega, ritrova la forza interiore per lottare al servizio della giustizia e della verità. Nel ruolo di protagonista Luca Zingaretti. Rai2, ore 21.00: Crossword Mysteries – Caduta libera Film. Trama: Tess si sta preparando per una gara di cruciverba con un nuovo supercomputer e decide di volerne conoscere l’inventore. Quando si reca alla società, l’ascensore su cui si trova l’uomo si schianta al suolo. Rai3, ore 20.00: Che Tempo Che Fa Intrattenimento. Erin Doom sarà ospite di Fabio Fazio per un’intervista in cui svelerà per la prima volta la propria identità. La misteriosa scrittrice, di cui finora si sa ...

L'attenzione di Mauro è stata posta anche suiin onda durante la settimana, prima fra ...del secondo canale commentati da Platinette Nell'articolo Mauro Coruzzi ha menzionato anche...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 13 Maggio . I Migliori Filmin ......uno share superiore al 20% in una fascia oraria fortemente competitiva e ricca diaccattivanti per il pubblico a casa. Intanto la conduttrice romana è al timone anche diItalia nell'...

Stasera in tv: film, programmi e serie di oggi sabato 13 maggio la Repubblica

Cosa vedere stasera in TV domenica 14 maggio Ecco una guida alla programmazione della prima serata, sulle principali reti in chiaro e sui canali Sky, con un’attenzione particolare ai film da non ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...