Principio d’incendio alla saracinesca di un autolavaggio | si indaga sul dolo

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Era circa l’una del mattino di domenica quando è scattato l’rme per undi incendio ad unadi unain via San Pasquale. I Vigili del fuoco, subito avvertiti ed intervenuti sul posto, hanno provveduto a domare le fiamme. L’incendio ha causato soltanto l’annerimento dellae nessun danno alle persone. Appare evidente l’originesa del fuoco: i Vigili del fuoco avrebbero infatti riscontrato tracce di liquido infiammabile sull’asfalto accanto. Sono in corso gli accertamenti da parte degli uomini della Polizia di Stato della questura di Via De Caro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.