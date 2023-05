(Di domenica 14 maggio 2023) IlDonContini di Oristano racconta ai suoideglisubiti all'età di 14 anni in seminario. La confessione sconvolgente fatta agli habituè della chiesa arriva come una ...

La battaglia contro la pedofilia Ildi Oristano chiarisce che la denuncia e la confessione non intendono essere una battaglia contro la chiesa, ma contro la pedofilia che spesso rappresenta ...La, colpita ad una gamba, è stata portata nell'ospedale di Rossano, dove è tuttora ricoverata sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno ......relazione extraconiugale tra lae la moglie di Taulant, Tefta Malaj. "Penso che chi avesse sussurrato all'orecchio dell'assassino qualcosa dovrà sentire il rimorso", ha detto il. "La ...

Prete vittima di abusi sessuali, Don Paolo si confessa con i fedeli: «Un incubo» leggo.it

Il prete Don Paolo Contini di Oristano racconta ai suoi fedeli degli abusi sessuali subiti all'età di 14 anni in seminario. La confessione sconvolgente fatta agli ...Foggia, il killer era convinto che la vittima fosse l’amante della moglie. Al funerale il parroco invoca il silenzio: "Basta parlare di qualcosa di inesistente".