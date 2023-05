Premier League | l’Arsenal cade con il Brighton e il City è più vicino al titolo

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildi De Zerbi battecon un netto 3-0, stesso risultato del Manchestercontro l’Everton che avvicina la vittoria dellaUna stagione alla testa dellae poi nelle ultime settimane Arteta si fa superare dal suo maestro, Pep Guardiola.crolla in casa conto ildi Roberto De Zerbi: gli Albions vincono per 3-0 all’Emirates con le reti di Enciso, Undav ed Estupinian. Nel frattempo a Goodison Park il Manchestercon lo stesso risultato – doppietta di Gundogan e il solito Haaland – vince contro l’Everton, aumenta il vantaggio e vede ilavvicinarsi.

Il Brighton di Roberto De Zerbi travolge per 3 - 0 l'Arsenal all'Emirates Stadium e dà il colpo di grazia alla. Enciso, Undav ed Estupinan tramortiscono nella ripresa i Gunners, scivolati ora in classifica a - 4 dal Manchester City che ha vinto contro l'Everton e ha una partita da recuperare.

Arsenal-Brighton 0-3: De Zerbi inguaia Arteta in Premier League. Enciso e Undav super Mediagol.it

LIVERPOOL - Manca solo l'ufficialità, ma la Premier League si è decisa oggi. Merito di un italiano, Roberto De Zerbi, che con il suo Brighton ha passeggiato all'Emirates su un Arsenal oramai senza ...