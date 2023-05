Premier League | il City allunga e vede il titolo | LIVE l’Arsenal per accorciare | Estero

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-14 17:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Grande domenica di calcio internazionale con la 36ª giornata diche prosegue con 3 match in pomeridiana, di fondamentale importanza per la corsa al. Si comincia alle 15 con il Manchesterdi scena arpool contro l’Everton, in una delicata sfida dalle ambizioni profondamente diverse. I Citizens di Pep Guardiola – oltre alla partita in più da recuperare – proseguono l’assalto alla, battendo per 3-0 i Toffees – che rimangono a +1 dalla zona retrocessione occupata dal Leeds – grazie alla doppietta di Gundogan ed alla rete del solito Haaland, mantenendo così il vantaggio edndo momentaneamente a +4 ...

Grazie allo show di Gündogan, il City ha conquistato l'11ª vittoria di fila ine abbattuto il muro dei Toffees, inguaiati in zona retrocessione, e conquistato i 3 punti che servono per salire ...Risultato in cassforte, ma nessuna rotazione anticipata in vista del ritorno di Championscontro il Real Madrid. Gundogan e Haaland vengono richiamati solo al 78 , mentre il riposo per Rodri ...Gli highlights e le azioni salienti di Everton - Manchester City 0 - 3, match della trentaseiesima giornata di2022/2023. Man of the match è Ilkay Gundogan, autore di due gol e un assist. Due magie: la prima in acrobazia in area su cross di Mahrez, la seconda su punizione dal limite. Nel mezzo ...

Premier League: il Manchester City demolisce l’Everton, cade il West Ham - Sportmediaset Sport Mediaset

La squadra di Guardiola vince 3-0 a Goodison Park e sale a +4 sui Gunners che affrontano il Brighton di De Zerbi. Il Brentford batte il West Ham ...PREMIER LEAGUE - Il Manchester City si avvicina al titolo della Premier League e mette pressione all'Arsenal, Everton sconfitto per 3-0 nel segno di Gundogan.