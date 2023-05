. E dolori azzurri Turpin ha diretto in 19 occasioni i club italiani, il bilancio nel complesso non è dei migliori: 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. La squadra di Serie A che ha ...Come nelleelezioni sono scese in campo quasi esclusivamente liste civiche in cui sono ... Una campagna elettorale senza dubbio animata in cui non sono mancate le, ma ad eccezione ...Vale la pena riportare per intero il racconto che tanteha scatenato sui social e non ... IIn effetti, non è la prima volta che Francesco utilizza l'esempio dell'eccessivo amore ...

Precedenti e polemiche: chi è Turpin, l’arbitro francese del derby di ritorno La Gazzetta dello Sport

Da giorni Francesco viene criticato dagli animalisti per aver rimproverato una donna con un cagnolino. Ma non è la prima volta che ...Nel 2018 a un cliente ubriaco venne fratturata la mandibola. Con le lesioni, contestato il favoreggiamento. Il locale di Quaracchi è da anni al centro di polemiche: i residenti contestano la ’vocazion ...