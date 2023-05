Dopo aver crossato un pallone nell'area della Cremonese il centrocampista della Juve Paulsi è accasciato a terra per infortunio. Inconsolabile da tutti, il centrocampista francese è scoppiato in lacrime e Allegri si è trovato costretto a sostituirlo. All'uscita dal campo il suo ...Continua l'incubo per Paul: il centrocampista della Juventus, alla prima da titolare dal suo ritorno con la maglia bianconera, si èal 22' della partita contro la Cremonese. Per lui di nuovo un problema ...sta crescendo di condizione, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. ... QUI CREMONESE - Assenti l'Tsadjout e lo squalificato Pickel. Ballardini dovrebbe rispondere col ...

Pogba infortunato e in lacrime: Di Maria interviene, il gesto a bordo campo Corriere dello Sport

Dopo aver crossato un pallone nell'area della Cremonese il centrocampista della Juve Paul Pogba si è accasciato a terra per infortunio. Inconsolabile da tutti, il centrocampista francese è scoppiato ...Schierato titolare dal primo minuto, il centrocampista francese ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per un problema fisico.