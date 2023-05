Pochettino ha discusso degli entusiasmanti obiettivi di trasferimento del Chelsea | inclusa la stella con 31 gol in questa stagione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 maggio 2023) Breaking: L’allenatore in arrivo del, Mauricio, sembra aver giàdi potenzialidiper il club quest’estate. I Blues hanno sopportato una campagna da incubo e attualmente siedono all’11° posto nella classifica della Premier League, con un’importante revisione sicuramente necessaria mentresi prepara a cercare di tirarli fuori da questo pasticcio. Secondo il Daily Mail, un grande nome nel radar delsottopotrebbe essere l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che ha avuto un’altraeccezionale in Serie A e in Champions League. Il nazionale argentino ha un totale di 23 gol e 8 assist in tutte le competizioni, per un totale di 31 gol finora in ...