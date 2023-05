Pochettino al Chelsea | l’accordo c’è

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilcon Roman Abramovich è sempre stato un club dove poteva accadere di tutto, con cambi di allenatori, dirigenti e soprattutto di calciatori, passando da un campione all’altra senza battere ciglio. Ma con il nuovo proprietario, l’americano Todd Boehly, stiamo veramente esagerando. Nella sessione estiva di calciomercato, tra un Cucurella e un Casadei sono stati spesi quasi circa 300 milioni di euro. Una bazzecola però rispetto a quello che il Boehly ha speso nel mercato invernale: ben 560 milioni di euro, comprando a sbafo giovani come Mudryk, Enzo Fernandez e Benoit Badashile. Mentre tutto questo accadeva però, i Blues venivano eliminati sia dalla Coppa di Lega che dalla FA Cup per mano del Manchester City, nei quarti di finale di Champions League per mano del Real Madrid e in Premier League in questo momento sono all’undicesimo posto con 43 punti. Questo ...