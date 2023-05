Playoff Serie C 2022 2023 | l’Ancona sbanca Carrara ed accede alle fasi nazionali | decide Spagnoli su rigore

(Di domenica 14 maggio 2023), battendo la Carrarese, e si regala un posto nelledeidiC. La squadra marchigiana ha avuto la meglio dopo una partita piuttosto bloccata e piena di nervosismo. Nonostante un buon inizio della Carrarese,pian piano si impossessa della metà campo dei padroni di casa ed inizia a fabbricare occasioni da gol conche nel primo tempo va vicinissimo alla rete in due occasioni. In entrambe la palla finisce di pochissimo sopra la traversa. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la paura di vincere prevale sulla voglia di rischiare. Fino all’86esimo: quando Capello nell’anticipare Paolucci tocca la palla con la mano. Per il direttore di gara ènetto ...

I RISULTATI DIE PLAYOUTCarpi " Real Forte Querceta 1 - 0 Pistoiese " Corticella 1 - 2 PLAYOUT Correggese " Sant'Angelo 1 - 2 Crema " Scandicci 0 - 0Non basta un grandissimo Spagnolo a Trento per il primo atto delfra queste due squadre. Queste tutte le emozioni del match.Il Foggia pareggia contro il Potenza , ma firma il passaggio alla fase Nazionale deidiC 2022/23. A sbloccare il match ci pensano gli ospiti con un tiro dalla distanza di Talia al 75esimo, è poi l'eurogol messo a segno da Di Noia sul finale, da centrocampo, a riportare ...

Buona la prima per Sarroch e Cus Cagliari nei playoff di Serie B maschile. Sul campo della Datterino Letojanni, Sarroch si è imposta in quattro set, conquistando i primi tre punti del triangolare per ...Ricordiamo che le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa e, in caso di parità complessiva dopo andata e ritorno, avranno diritto di accedere alla seconda fase dei playoff nazionali. Nel ...